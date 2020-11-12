Австрийская компания построит канатные дороги на курорте «Эльбрус»

Тендер на поставку и монтаж оборудования для двух канатных дорог в Приэльбрусье выиграла австрийская компания. Информация размещена на сайте госзакупок. Строительство объектов и благоустройство территории проходят в несколько этапов. Они должны завершиться до конца 2023 года. Будет облагорожена центральная часть поляны Азау, появится открытая парковка на 800 машиномест, реконструируют и проложат новые объекты инженерной инфраструктуры. Также построят 9 новых горнолыжных трасс и канатных дорог. Все эти меры позволят увеличить турпоток к двуглавой вершине и созданию новых рабочих мест.По итогам прошлого года в Кабардино-Балкарии отдохнули больше 600 тысяч человек. А сезон катания в этом году открыт по погодным условиям на целый месяц раньше обычного.