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Авиакомпания "Победа" возобновит ежедневные полеты из Москвы в Нальчик

Авиакомпания "Победа" возобновит ежедневные полеты из Москвы в Нальчик

20.04.2022 | 11:53
Отмененные в конце марта рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы в Нальчик возобновятся с 30 апреля, цитирует "ТАСС" сообщение пресс-службы аэропорта. "Авиакомпания "Победа" возобновляет выполнение рейсов по маршруту Москва (Внуково) - Нальчик - Москва (Внуково) с 30 апреля на ежедневной основе", - говорится в сообщении. Кроме того, с 22 апреля авиакомпания "Россия" переходит на ежедневное выполнение рейсов из Санкт-Петербурга (Пулково) в Нальчик. А в период майских праздников, авиакомпания "Россия" совместно с международным аэропортом Нальчик запускает дополнительные рейсы в Санкт-Петербург. Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 Airlines откроет в конце апреля новый авиарейс, который свяжет Нальчик и Москву.
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