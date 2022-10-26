Авиакомпания "Победа" в ноябре открывает дополнительные авиарейсы из Нальчика в Москву

Авиакомпания "Победа" в ноябре открывает дополнительные авиарейсы по маршруту Шереметьево-Нальчик-Шереметьево, сообщает пресс-служба аэропорта "Нальчик".
Полеты будут осуществляться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800. Увеличение частоты полетов позволит улучшить транспортную доступность столицы республики и повысить комфорт пассажиров.
Даты выполнения дополнительных рейсов:
03 ноября:
Вылет из Нальчика: 19:10
Прилёт в Шереметьево: 22:45
04 ноября:
Вылет из Нальчика: 20:15
Прилёт в Шереметьево: 23:50
06 ноября:
Вылет из Нальчика: 11:35
Прилёт в Шереметьево: 15:10
07 ноября:
Вылет из Нальчика: 20:15
Прилёт в Шереметьево: 23:50
Билеты можно приобрести на сайте авиаперевозчика.