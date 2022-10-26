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Авиакомпания "Победа" в ноябре открывает дополнительные авиарейсы из Нальчика в Москву

Авиакомпания "Победа" в ноябре открывает дополнительные авиарейсы из Нальчика в Москву

26.10.2022 | 16:37
Авиакомпания "Победа" в ноябре открывает дополнительные авиарейсы по маршруту Шереметьево-Нальчик-Шереметьево, сообщает пресс-служба аэропорта "Нальчик". Полеты будут осуществляться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800. Увеличение частоты полетов позволит улучшить транспортную доступность столицы республики и повысить комфорт пассажиров. Даты выполнения дополнительных рейсов: 03 ноября: Вылет из Нальчика: 19:10 Прилёт в Шереметьево: 22:45 04 ноября: Вылет из Нальчика: 20:15 Прилёт в Шереметьево: 23:50 06 ноября: Вылет из Нальчика: 11:35 Прилёт в Шереметьево: 15:10 07 ноября: Вылет из Нальчика: 20:15 Прилёт в Шереметьево: 23:50 Билеты можно приобрести на сайте авиаперевозчика.  
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