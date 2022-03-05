home
Главная
>
Новости
>
Авиакомпания «Аэрофлот» не удалена из глобальной системы электронного бронирования билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» не удалена из глобальной системы электронного бронирования билетов

05.03.2022 | 10:36
В сети появился фейк о том, что Российская авиакомпания «Аэрофлот» удалена из глобальной системы электронного бронирования билетов, и купить авиабилет в России теперь невозможно, говорится в телеграм-канале «Война с фейками». На самом деле «Аэрофлот» продолжит обеспечивать перевозку пассажиров. Две системы бронирования и продаж авиабилетов – американская Sabre и испанская Amadeus – действительно расторгли дистрибуторские отношения с «Аэрофлотом». Однако компания сотрудничает с рядом других провайдеров дистрибутивных систем, а также располагает собственной системой сервисов NDC, позволяющей агентам по продаже напрямую взаимодействовать с авиакомпанией.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных