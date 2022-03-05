Авиакомпания «Аэрофлот» не удалена из глобальной системы электронного бронирования билетов

В сети появился фейк о том, что Российская авиакомпания «Аэрофлот» удалена из глобальной системы электронного бронирования билетов, и купить авиабилет в России теперь невозможно, говорится в телеграм-канале «Война с фейками». На самом деле «Аэрофлот» продолжит обеспечивать перевозку пассажиров. Две системы бронирования и продаж авиабилетов – американская Sabre и испанская Amadeus – действительно расторгли дистрибуторские отношения с «Аэрофлотом». Однако компания сотрудничает с рядом других провайдеров дистрибутивных систем, а также располагает собственной системой сервисов NDC, позволяющей агентам по продаже напрямую взаимодействовать с авиакомпанией.