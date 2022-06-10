Авария со смертельным исходом произошла на трассе «Кавказ»

Накануне в районе села Малка столкнулись три автомобиля. Один человек погиб, пострадали четверо. По предварительным данным вначале ударились «Калина» и «Киа» - они двигались во встречном направлении. В результате иномарку отбросило, и она врезалась в «Ладу-Приору». В результате столкновения автомобиль Лада-Калина загорелся, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Его пассажиры – двое мужчин 50 и 42 лет, а также водитель Приоры и его 36-летний пассажир госпитализированы с различными травмами. Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа отдела МВД по Зольскому району.