Аварийные светильники для разных типов объектов в интернет-магазине Озон
Строительство торговых центров, супермаркетов, гостиничных и спортивных комплексов и многих других объектов предусматривает обязательное наличие такой составляющей, как аварийное освещение
. Подобная система позволяет осветить внутреннее пространство зданий и сооружений во время чрезвычайных ситуаций и аварий в местах скопления большого количества людей. При включении аварийного освещения возможно проведение быстрой и безопасной эвакуации находящихся внутри объекта людей.
Все необходимые для обустройства аварийной осветительной системы составляющие можно приобрести в интернет-магазине Озон.
Где используются аварийные светильники
Авариные светильники могут быть разных типов. Хороший выбор осветительных приборов представлен по ссылке https://www.ozon.ru/category/avariynye-svetilniki-35095/
. Любые из предложенных в каталоге моделей могут использоваться на разных объектах. Их устанавливают:
- в гипермаркетах;
- в офисах;
- на складах;
- в учебных и воспитательных заведениях;
- в больницах и административных зданиях;
- на производственных объектах.
Аварийные светильники также незаменимы на промышленных объектах, где существует высокая вероятность частых перебоев с электроэнергией из-за износа комплектующих электросети.
Применение аварийного освещения определяется требованиями пожарной безопасности и нормами охраны труда. Правильно организованное аварийное освещение позволит избежать паники в случае отключения света, быстро сориентироваться на месте и без проблем покинуть помещение. Типовые требования, касающиеся монтажа системы аварийного освещения, для каждого отдельного вида объектов прописаны в отдельном порядке.
Разновидности аварийных светильников
Сегодня в продаже встречаются следующие виды аварийных осветительных приборов:
- Автономные. Элементы таких приборов располагаются внутри светильника или поблизости.
- Централизованные. Запитаны от центральной системы электроснабжения.
- Комбинированные. В таких устройствах присутствуют две лампы: одна подключена к аварийному источнику освещения, а вторая – к основной сети. К числу таковых относится RGB лента.
Тип выставленных на продажу светильников всегда указан в каталоге.
Где можно купить аварийные светильники без переплат?
Приобрести аварийные светильники для любого объекта без дополнительных переплат можно в интернет-магазине Озон. Здесь собраны предложения разных продавцов, что обеспечивает максимальную широту выбора. Благодаря большому количеству предложений можно выбрать ту модель, которая лучшим образом будет соответствовать имеющимся требованиям и по стоимости, и по содержанию.
Покупку аварийного светильника следует осуществлять с учетом типа объекта, на котором вы намерены расположить систему аварийного освещения. Советы по выбору подходящего осветительного прибора можно получить у мастера, который будет выполнять работы, или же у продавца-консультанта интернет-магазина.