Аварийная посадка: в горах КБР пострадали два парашютиста

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии во время аварийного прыжка в горах пострадали два парашютиста, сообщили в региональном управлении МЧС.

Информация о происшествии поступила в среду вечером в Единую дежурно-диспетчерскую службу района. Несчастный случай произошел в ущелье между селами Бедык и Былым.

При совершении прыжка без джампера совершили аварийную посадку на скальный рельеф. Пострадали два человека. Один парашютист на высоте около 40 метров с переломами обеих ног и второй парашютист на высоте около 60 метров с легкими травмами. К месту происшествия выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Первого парашютиста с переломами ног с высоты 40 метров транспортировали в городскую больницу г. Тырныауза, по второму парашютисту работы продолжались всю ночь, а также в четверг днем», — рассказал «Вестям. Кабардино-Балкария» начальник поисково-спасательного подразделения «Нальчик» Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Мухаммат Гулиев.

В операции участвовали 16 спасателей. Были задействованы 4 единицы спецтехники.