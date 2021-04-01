Аттестация для гидов-экскурсоводов в России стала обязательной





Аттестация для гидов-экскурсоводов в России стала обязательной, и занимать такую должность могут только граждане России. Изменения внесли в закон «Об основах туристской деятельности». Порядок своеобразных экзаменов определит правительство страны. Аттестаты станут выдавать комиссии, которые будут созданы в регионах решениями министерств туризма. Предусматривается уплата госпошлины за выдачу такого документа. Ростуризм станет вести открытый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков на своем сайте. Если человек захочет работать без документа, ему выпишут штраф до пяти тысяч рублей. От аттестации освободят сотрудников централизованных религиозных объединений и организаторов паломничества, сотрудников музеев и людей, ведущих образовательные экскурсии.