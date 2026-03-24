Ассоциация ветеранов СВО и УФСИН КБР договорились о поддержке осужденных

24.03.2026 | 13:00
Кабардино-Балкарская ассоциация ветеранов СВО будет помогать осужденным адаптироваться после освобождения. Соглашение о сотрудничестве общественники заключили с первой исправительной колонией регионального управления ФСИН. Документ предусматривает взаимодействие сторон в части оказания содействия в ре-социализации, социальной адаптации и социальной реабилитации осужденных, ранее принимавших участие в специальной военной операции. Планируется, что в исправительных учреждениях станут проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия, направленные на поддержание морального духа осужденных. Кроме того, ветераны СВО будут активно заниматься вопросами трудоустройства освобожденных, помогая им найти свое место в обществе. Главная задача – помочь бывшим заключенным вернуться к полноценной жизни, считают в региональной организации ветеранов СВО.   https://t.me/vestikbr
