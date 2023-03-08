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Аслан Каркаев из села Бабугент награжден медалью Суворова

Аслан Каркаев из села Бабугент награжден медалью Суворова

08.03.2023 | 21:44
Аслан Каркаев из села Бабугент Черекского района выбрал нелегкий путь - путь защитника Отечества. В настоящее время он принимает участие в специальной военной операции на территории Украины в составе 121 полка оперативного назначения. Недавно стало известно, что Указом Президента РФ за личное мужество, смелость и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в районе специальной военной операции, сержант Аслан Каркаев награжден медалью Суворова. Аслан Исмаилович Каркаев в 1994 году пошел служить в армию. Служил далеко от дома, в Красноярском крае, во внутренних войсках. Служил хорошо, о чем сообщали в своих благодарственных письмах его командиры. Вернувшись, Аслан выучился на механика, что помогло ему стать прекрасным специалистом по ремонту автомобилей. И хотя работу свою он любил, часто возвращался к своей мечте - стать военным. Поэтому он, узнав о том, что военкомат объявил о наборе контрактников, решился еще раз пойти служить. Так в 2006 году он подписал контракт и стал служить в Российской армии. С тех пор Аслан несет службу в различных горячих точках на Северном Кавказе. Служил в дивизии быстрого реагирования Северокав-Кавказского военного округа. Неоднократно награждался командованием за отличную службу в горячих точках, в том числе и за участие в боевых действиях в Южной Осетии. Сам Аслан говорит мало о своей службе. Считает, что он - как и все его товарищи по оружию - защищает свою Родину. Выходцы Кабардино-Балкарии, стоящие сегодня на защите нашего государства, демонстрируют лучшие качества - силу и твердость духа, самоотверженность и доблесть. Успешного решения, стоящих боевых задач, безусловного достижения поставленных целей и скорейшего победного возвращения домой!   https://t.me/vestikbr
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