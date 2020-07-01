Артисты театров смогут находиться на сцене без масок

Артисты театров смогут находиться на сцене без масок, в отличие от зрителей, которые смогут посещать заведения культуры только в средствах индивидуальной защиты. Роспотребнадзор приводит рекомендации по не_распространению COVID-19 в театрах и на концертах. В частности, перед открытием театра и концертных площадок будут проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами, у работников будут замерять температуру тела, а контакты между персоналом разных функциональных групп ограничат. В рекомендациях также указывается, что после возвращения из-за рубежа сотрудники должны в течение 3 дней пройти тестирование. Зрителей планируют допускать до концертов только в масках, а воду и напитки в театральных буфетах реализовывать исключительно в промышленной упаковке.