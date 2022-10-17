Артисты нальчикского ТЮЗа показали детям из Херсонской области сказку о Бабе Яге

Старые сказки – но новому… Развеселить и порадовать детей из Херсонской области решил коллектив Театра юного зрителя в Нальчике. Артисты приехали в центр “Радуга”, где ребята отдыхают, со сказкой “Влюбленная Баба-Яга”.
Это совершенно новая история с давно полюбившимися персонажами русских народных сказок. На сцене действуют Иван Царевич, Леший, Кощей Бессмертный и, конечно же, влюбленная Баба Яга. Постановку по пьесе актрисы Театра юного зрителя Ирины Одинцовой увлеченно смотрят больше трех десятков детей. Среди них и ребята из Скадовского района Херсонской области, которые сейчас отдыхают в центре “Радуга”. Сюжетные ходы довольно непредсказуемы, но тем и интереснее история.
Влюбленность Бабы Яги – это результат волшебства лесных фей... Чтобы очаровать избранника, она пользуется услугами стилиста – Лешего, в надежде, что ее – такую красивую – Царевич обязательно полюбит. По ходу пьесы внешний облик и поведение героини кардинально меняются, и перед зрителями предстает не злая колдунья, а романтичная героиня.
Эта постановка – одна из новых в репертуаре нальчикского Театра юного зрителя. Добрую историю артисты рассказывают ребятам, чтобы те вновь соприкоснулись с таким чудом как любовь.
https://t.me/vestikbr