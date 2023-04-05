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Артисты Лакского театра выступили на сцене в Нальчике

Артисты Лакского театра выступили на сцене в Нальчике

05.04.2023 | 22:18
Столетию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова посвятили постановку «Последняя цена» артисты Лакского государственного музыкально-драматического театра. Сегодня они выступили в Нальчике, а незадолго до начала спектакля пообщались с журналистами. Молодой, философски зрелый, печальный и абсолютно разный… Все актеры в этом спектакле играют Расула Гамзатова. В постановке нет ролей второго плана. На сцену выходят сразу 10 исполнителей, читают стихи народного поэта Дагестана и проживают целую жизнь. В качестве декорации – пологий настил, символизирующий судьбу человека, в которой чередуются падения и восхождения. Об этом артисты из Махачкалы рассказали журналистам на пресс-конференции, которая прошла незадолго до спектакля. Лакский государственный музыкально-драматический театр им. Эфенди Капиева был основан в 35-м году. Считается одним из ведущих коллективов Дагестана. Постановку «Последняя цена» посвятил столетию со дня рождения Расула Гамзатова. Ее уже увидели во всех северокавказских республиках. В Кабардинском театре, где давали спектакль «Последняя цена», развернули небольшую фотовыставку. На снимках – Расул Гамзатов – молодой, философски зрелый, печальный и абсолютно разный…   https://t.me/vestikbr
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