Артисты Балкарского госдрамтеатра рассказали журналистам о выступлении на сцене “Современника”

Артисты Балкарского госдрамтеатра имени Кулиева дали пресс-конференцию в Нальчике, где рассказали журналистам, как прошло выступление в Москве в рамках празднования столетия республики.
Директор театра Мажит Жангуразов сообщил, что артисты выступили на сцене знаменитого “Современника” и показали столичной публике спектакль “Потерянные”, созданный по мотивам романа Чингиза Айтматова “И дольше века длится день”. Режиссеры - Роман Дабагов и Аубекир Мизиев. В постановке заняты 10 человек. Спектакль шел на балкарском с субтитрами на русском.
Игра актеров с первых секунд захватила внимание зрителей. И даже после спектакля они не спешили уходить – делились впечатлениями, добавил Мажит Жангуразов.
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