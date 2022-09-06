Архивная служба КБР подготовила выставку к 100-летию республики

К столетию Кабардино-Балкарии выставку фотографий и документов подготовила республиканская Архивная служба. На стендах – около полутора сотен экспонатов.
Иллюстрируют они самые значимые вехи в истории становления и развития нашей республики с 20-х годов прошлого века. Прежде всего – это постановление ВЦИК РСФСР об образовании автономной области.
Посетители могут узнать о передовиках производства и об основоположниках кабардинской и балкарской литературы. Часть экспозиции посвящена борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной.
Представлены и материалы об активном восстановлении экономики региона в послевоенные годы. А также о последующем развитии промышленности, образования, культуры, спорта. Выставка в Архивной службе рассказывает и о современных преобразованиях в регионе.
Экспозиция открыта для всех желающих, и продлится она до конца года.
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