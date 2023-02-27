Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт провел божественную литургию в Покровском храме в Баксане

В Покровском храме Баксана архиерея по традиции встречали хлебом-солью. Феофилакт поблагодарил прихожан за верность религии и поздравил с праздником. Православные отметили день обретения Иверской иконы Божьей матери.
Архиепископ также напомнил верующим о начале Великого поста. Он приходится на понедельник, 27 февраля. Продлится – до 15 апреля. Пасха в этом году выпадает на 16 апреля.
Во время божественной литургии священнослужители напомнили прихожанам историю Иверской иконы Божьей матери – одной из покровительниц России. Также ее называют Вратарницей. Копии иконы разошлись по всему миру, но сама она хранится в Афонской обители уже тысячу лет. В этот же день архиепископ Феофилакт осмотрел ход строительства нового храма в Баксане.
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