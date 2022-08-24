Антитеррористическая комиссия и Оперативный штаб КБР провели совместное заседание

Об этом рассказал в своем телеграм-канале Глава КБР Казбек Коков.
Сентябрь будет насыщен значимыми событиями общероссийского и республиканского масштабов. Это мероприятия, посвященные Дню знаний, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню государственности Кабардино-Балкарии, в рамках которого отметят юбилей республики. Все они носят массовый характер с участием жителей и гостей республики из различных регионов России. Обсудили принимаемые меры по обеспечению безопасности объектов, где планируется проведение указанных мероприятий.
Представители силовых структур, органов исполнительной власти, муниципалитетов республики проинформировали о проводимой в данном направлении работе.
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