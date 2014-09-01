ФАС проверяет обоснованность роста цен на ПЦР-тесты





Антимонопольная служба по всей стране проверяет обоснованность цен на ПЦР-тесты. Об этом распорядился премьер-министр Михаил Мишустин.

Таким методом определяют поражен ли организм коронавирусом. В региональном управлении надзорного ведомства рассказали, что сейчас рассматривают обращение жительницы Кабардино-Балкарии. Оно поступило в июне. Женщина жаловалась на высокую, по ее мнению, плату за анализы на ковид и антитела к нему. Эти исследования в республике проводят девять специализированных организаций. Сотрудники ФАС направили в каждую запрос, чтобы узнать, как формируется цена.