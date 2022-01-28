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Ансамбли «Черкешенка» и «Кабарда» из КБР стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Снегопад талантов»

Ансамбли «Черкешенка» и «Кабарда» из КБР стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Снегопад талантов»

28.01.2022 | 16:01
«Снегопад талантов» - под таким названием в Пятигорске прошел Всероссийский детский фестиваль сценического искусства. В числе «искрящихся снежинок» были и воспитанники первой детской школы искусств Баксана. На Ставрополье отправились две группы юных артистов из Кабардино-Балкарии. Обе выступали в номинации «Народный танец». Ансамбль «Черкешенка» стал обладателем высшей хореографической награды – «Золотая «Терпсихора». На суд жюри исполнители представили аварский танец. А вот ансамбль «Кабарда» с абхазской композицией стал лауреатом второй степени. Баксанцы составили достойную конкуренцию коллективам из Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Чечни и Ставропольского края, которые выступали в разных группах и категориях. Первая баксанская детская школа искусств – настоящая кузница творческих кадров. Здесь работают около десяти разноплановых коллективов, которые участвовали во всевозможных конкурсах. На «Снегопаде талантов» артисты получили приглашение на очередной фестиваль народного искусства, который пройдет этой весной в Сочи.
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