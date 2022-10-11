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Ансамбль танца “Балкария” выступил для воспитанников реабилитационного центра “Намыс”

Ансамбль танца “Балкария” выступил для воспитанников реабилитационного центра “Намыс”

11.10.2022 | 09:53
В рамках месячника “Милосердие”… Ансамбль танца “Балкария” дает серию концертов в социальных учреждениях республики. Одно из выступлений состоялось в Нальчике в реабилитационном центре для несовершеннолетних “Намыс”. В зале собрались больше 40 воспитанников. Артисты Государственного фольклорно-этнографического ансамбля танца представили свои лучшие композиции. Программа рассчитана на 45 минут. Основная цель артистов – приобщить зрителей к прекрасному и поднять им настроение. Вот уже четыре года ансамбль проводит месячник благотворительных концертов. Дают по 10 выступлений. Кстати, следующее состоится в ближайшую среду в Балкарском театре. Туда пригласят детей из Донбасса.
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