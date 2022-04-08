Ансамбль народных инструментов «Терчанка» стал лауреатом Международного конкурса «Нальчик-подкова счастья»

Ансамбль народных инструментов «Терчанка» стал лауреатом VIII Международного конкурса «Нальчик-подкова счастья», который состоялся в столице Кабардино-Балкарской Республики. Международный Артийский конкурс «Нальчик – подкова счастья!» проходит под девизом «Красота и доброта спасут мир!» и направлен на сохранение национальной самобытности и достоинства народов России и мира, укрепление дружбы и доверия между народами. В нем приняли участие творческие коллективы и сольные исполнители с Йемена, Египта, Индии, Замбии, Марокко, Афганистана, Туркменистана, Абхазии, Украины, а также со всех республик Кавказа, Астрахани, Волгограда, Краснодарского и Ставропольского краев. Ансамбль народных инструментов районного Дома культуры г.п. Терек «Терчанка» стал лауреатом Конкурса и награжден Золотой медалью и Дипломом I степени в номинации «Инструментальное исполнительство». В основе успеха ансамбля высокое исполнительское мастерство, любовь и преданность искусству его участников. В составе ансамбля выступили Идар Наурузов, Казбек Бекишев, Андзор Тимижев, Арсен Афаунов, Артур Гонибов, Артур Хапов, Ислам Мамиев, Мухамед Желихажев, художественный руководитель Лион Гоников. Вице-президент Мирового Артийского Комитета, академик, член ЮНЕСКО по культуре и образованию Ауес Бетуганов отметил в своем выступлении: «Талант наших участников не определяется ни их национальностью, ни их вероисповеданием, ни страной, к которой они принадлежат. Национальные особенности их не разделяют, а только объединяют, создавая многоцветье дарований. В этом наряду с раскрытием их талантов, заключается одна из самых главных целей конкурса - поддержание мира и согласия между народами. И в это сложное для страны и мира время «Нальчик-подкова счастья» смог каждого из нас окунуть в атмосферу добра и дружбы, выдвинув на пьедестал все важное и откинув второстепенное». В рамках состоявшегося гала-концерта были отдельно награждены руководители и педагоги, которые отдали многие годы нравственному и художественно-эстетическому воспитанию детей и молодёжи. В честь 100-летия со дня образования СССР им вручены памятные золотые ордена «100 лет СССР». В числе награжденных Заслуженный работник социальной защиты населения КБР, директор районного Дома культуры Мурадин Керефов.