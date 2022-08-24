Ансамбль “Кабардинка” получила награду на фестивале “Таврида.АРТ”

“Танец черкесских аристократов” получил награду на фестивале “Таврида.АРТ” в Крыму. Около сотни артистов со всего Северного Кавказа боролись там за звание “Королей лезгинки”. Честь нашей республики защищал ансамбль “Кабардинка”.
Артисты представили свои возможности как в индивидуальных танцах, так и в массовых постановках. Настоящим подарком для зрителей стала знаменитая “Дворянская кафа”. За соло отвечал солист ансамбля Азамат Татаров. Финал хореографического конкурса стал одним из самых ярких событий фестиваля “Таврида.АРТ”. Зрители смогли прикоснуться к культуре самых разных народов.
В итоге артисты из Кабардино-Балкарии одержали победу в номинации “За бережное отношение к культуре народных танцев”.
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