Ансамбль «Ассорти» в эти дни отмечает свой юбилей

15 лет – небольшой срок для творческого коллектива, однако за этот период «Ассорти» обрел свое неповторимое лицо. Главная задача прохладненского образцового ансамбля – дать детям начальное хореографическое образование, развить танцевальные способности, содействовать их физическому и духовному развитию. Основу репертуара составляют народные танцы, а также детские, сюжетные, современные, эстрадные... За 15 лет «Ассорти» участвовал более чем в 200-х международных и всероссийских конкурсах, становился обладателем многих Гран-при… В честь юбилея самым активным танцовщицам вручили грамоты от администрации Прохладного. Отметили и заслуги руководителя коллектива – заслуженного работника культуры республики Натальи Вахрамеевой. Старшая группа участников завершила выступление в «Ассорти». Здесь же провели трогательную церемонию прощания. В коллектив приходят пятилетними малышами и остаются в нем до совершеннолетия. Сегодня ансамбль – это около ста участниц, влюбленных в танец, а также в атмосферу настоящей дружбы между педагогами, родителями и детьми.