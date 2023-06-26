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Ансамбль «Ассорти» в эти дни отмечает свой юбилей

Ансамбль «Ассорти» в эти дни отмечает свой юбилей

26.06.2023 | 15:38
15 лет – небольшой срок для творческого коллектива, однако за этот период    «Ассорти» обрел свое неповторимое лицо.   Главная задача прохладненского образцового ансамбля – дать детям начальное хореографическое образование, развить танцевальные способности, содействовать их физическому и духовному развитию. Основу репертуара     составляют народные танцы, а также детские, сюжетные, современные, эстрадные... За 15 лет «Ассорти» участвовал более чем в 200-х международных и всероссийских конкурсах, становился обладателем многих Гран-при…     В честь юбилея      самым активным танцовщицам вручили грамоты от администрации Прохладного. Отметили и заслуги руководителя коллектива –   заслуженного работника культуры республики Натальи Вахрамеевой. Старшая группа участников завершила выступление в «Ассорти». Здесь же провели трогательную церемонию прощания. В коллектив приходят пятилетними малышами и остаются в нем до совершеннолетия. Сегодня ансамбль – это около ста участниц, влюбленных в танец, а также в атмосферу настоящей дружбы между педагогами, родителями и детьми.
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