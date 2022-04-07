Алий Мусуков принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ

Председатель Правительства КБР Алий Мусуков и министр экономического развития КБР Борис Рахаев в формате видеоконференцсвязи приняли участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, сообщает портал Правительства КБР. Совещание прошло под председательством руководителя рабочей группы Сергея Собянина и первого вице-премьера Правительства РФ Андрея Белоусова. Обсуждены вопросы поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления, льготного кредитования системообразующих предприятий и меры, принимаемые по обеспечению системы здравоохранения лекарственными препаратами и медицинскими расходными материалами. Правительством Кабардино-Балкарской Республики на постоянной основе осуществляется взаимодействие с предприятиями малого и среднего бизнеса в целях мониторинга экономических и социальных процессов, рассмотрения проблемных вопросов и предложений по их решению. В федеральный перечень системообразующих предприятий, осуществляющих деятельность в отрасли промышленности, включено АО «Терекалмаз». Региональной гарантийной организацией НКО «Гарантийный фонд КБР» с начала текущего года предоставлено субъектам МСП 7 поручительств на общую сумму 57,8 млн рублей, сумма кредитных договоров, заключенных под поручительство Гарантийного фонда, составила 150,5 млн рублей. «Фонд микрокредитования субъектов МСП Кабардино-Балкарской Республики» с начала текущего года выдал 34 займа на общую сумму 20,13 млн рублей. Кредитно-финансовыми организациями республики по программам АО «Корпорация МСП» одобрено 11 заявок на сумму 14,6 млн рублей, по программам Минсельхоза РФ одобрено 9 заявок на общую сумму 307,77 млн рублей, по программе «Оборотное кредитование» ЦБ РФ одобрена 1 заявка на сумму 1000 млн рублей. На рассмотрении регионального менеджера МСП Банка находятся 11 заявок от субъектов МСП на получение льготных кредитов на пополнение оборотных средств в рамках программ АО «Корпорация МСП» на общую сумму 119,5 млн рублей. Минпромэнерготоргом КБР проводится ежедневный мониторинг товарных запасов республики. Для удовлетворения потребностей жителей КБР товарные запасы представлены в достаточном количестве (в зависимости от ассортимента: от 2 до 80 дней в рознице, от 5 до 38 дней в опте). Губернаторам и главам регионов даны соответствующие поручения и рекомендации.