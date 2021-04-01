Алий Мусуков принял участие в заседании коллегии Минфина КБР





В 2020-м в Кабардино-Балкарии на борьбу с коронавирусом было направлено около 4 млрд. рублей из федерального и республиканского бюджета. Об этом сегодня на итоговой коллегии заявила министр финансов Елена Лисун. Заседание прошло в режиме ВКС. Участие в нем принял премьер Алий Мусуков. По словам Лисун, совместно с парламентариями вовремя привели нормативно-правовую базу в соответствие с действующим федеральным законодательством. Именно это позволило оперативно, без внесения изменений в главный закон республики, направлять средства на предотвращение и распространение ковида на территории региона. Также было отмечено, что расходы на социально-значимые статьи республиканского бюджета составили 75%. В целом доходная часть по сравнению с 2019-м выросла на 39 процентов и составила 58-миллиардов рублей. Говоря о планах на этот год, в числе приоритетных Елена Лисун отметила исполнение бюджета, сокращение госдолга и наращивание темпов цифровизации и перехода на электронный документооборот