Александр Новак назначен куратором Северного Кавказа


Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня определил кураторов регионов из числа вице-премьеров, сообщают федеральные информагентства. Так, куратором Северного Кавказа станет вице-премьер Александр Новак. Он займется стабилизацией топливно-энергетического комплекса. Перед ним также поставлена задача ускорить газификацию. В правительстве отмечают, институт кураторства позволит обеспечить единство проводимой в стране политики регионального развития.

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