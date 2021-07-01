Александр Новак назначен куратором Северного Кавказа





Премьер-министр Михаил Мишустин сегодня определил кураторов регионов из числа вице-премьеров, сообщают федеральные информагентства. Так, куратором Северного Кавказа станет вице-премьер Александр Новак. Он займется стабилизацией топливно-энергетического комплекса. Перед ним также поставлена задача ускорить газификацию. В правительстве отмечают, институт кураторства позволит обеспечить единство проводимой в стране политики регионального развития.