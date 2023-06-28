Александр Новак и Казбек Коков обсудили перспективы социально-экономического развития КБР

Александр Новак и Казбек Коков обсудили перспективы социально-экономического развития Кабардино-Балкарии. Рабочая встреча Главы республики с заместителем председателя правительства России состоялась в Москве. Особое внимание уделили теме развития туристической отрасли. В 22 году курорты Кабардино-Балкарии посетили больше миллиона отдыхающих. Все более популярным становится комплекс «Эльбрус», где интенсивно развивают туристическую инфраструктуру. Сюда активно привлекают резидентов. Планируется, что к 30 году будет достаточное количество мест размещения, почти полтора десятка канатных дорог и 47 километров горнолыжных трасс. Помимо этого, важнейшим направлением является комплексное развитие инфраструктуры курорта «Нальчик». Казбек Коков сообщил, что крупные инвестпроекты Кабардино-Балкарии, которые вошли в программу развития СКФО до 30 года, реализуют согласно дорожным картам. Так, завершен первый этап проекта по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. Получена лицензия, составили проектную документацию. В Чегеме готовят к запуску тепличный комплекс, который станет крупнейшим на Северном Кавказе и создаст больше тысячи рабочих мест. Сейчас идут строительно-монтажные работы первой очереди и начинается оснащение предприятия. Потенциал проекта комплексной застройки микрорайонов «Мэй» и «Восточный» в Нальчике превышает 55 млрд рублей, а общая площадь вводимого жилья - больше миллиона квадратных метров. В числе важных инвестпроектов – возобновление работы гипсового завода и создание текстильной фабрики. Налажено активное взаимодействие с правительством России, которое оказывает постоянную поддержку по всем вопросам. Реализация проектов будет стимулировать дальнейший рост экономики, развитие инфраструктуры и социальной сферы, а значит - способствовать улучшению качества жизни граждан, резюмировал Казбек Коков. Руководитель республики вместе с Главами других регионов Северного Кавказа участвовал также в совещании, которое провел Александр Новак. На встрече обсуждали ход реализации прорывных проектов в округе.