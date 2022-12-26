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Александр Куренков и Казбек Коков встретились с Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом

Александр Куренков и Казбек Коков встретились с Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом

26.12.2022 | 22:42
Сегодня глава КБР Казбек Коков и Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий страны проверили боевую и техническую готовность Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Генерал-лейтенант Александр Куренков посетил республику в преддверии Дня спасателя. В Приэльбрусье они обсудили вопросы безопасности туристов на курортах Кабардино-Балкарии. В составе высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России сегодня работают 90 человек, в их арсенале без малого полсотни единиц техники. Казбек Коков и Александр Куренков пообщались с личным составом и вручили заслуженные награды. За большой вклад в дело защиты населения и многолетний добросовестный труд трое спасателей из личного состава республиканской службы удостоены Почетного звания “Заслуженный спасатель КБР”. Здесь же обсудили восстановление “Приюта 11” на южном склоне Эльбруса, где будут размещены подразделения МЧС России. Строительство намечено на 2024-25 годы.   https://t.me/vestikbr      
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