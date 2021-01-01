Альберт Шомахов – лучший пауэрлифтер Кабардино-Балкарии





Альберт Шомахов стал лучшим пауэрлифтером Кабардино-Балкарии. Почетное звание жителю Баксана присвоили по итогам минувшего года.

54-летний Шомахов не только выиграл все старты, но и установил рекорд планеты по народному жиму среди ветеранов-профессионалов – поднял штангу весом 202 килограмма. До прошлого года он тренировался в Москве. Сейчас занимается в Кабардино-Балкарии под руководством президента профильной спортивной федерации Мусы Хашпакова.

Для Федерации пауэрлифтинга прошлый год выдался весьма успешным. В конце декабря на чемпионате мира четыре спортсмена из Кабардино-Балкарии выиграли золотые медали. И Альберт Шомахов красиво завершил сезон.