Алан Хавпачев из КБР награжден орденом Мужества за доблесть и отвагу

На стене в кабинете Алана Хавпачева – вымпел гвардейского мотострелкового Ямпольского полка Кантемировской танковой дивизии, где он проходил срочную службу. Призвали после строительного училища. Вспоминает: сам пришел в военкомат и попросил, чтобы взяли в армию. Когда началась специальная военная операция, заключил контракт и ушел на передовую – в мотострелковый батальон.
После нескольких месяцев службы Алана назначили командиром отделения. Под его началом было 18 человек. В один из дней у города Изюма в Харьковской области попали под яростный обстрел.
В том бою Алан потерял ногу. Уже в госпитале узнал, что за спасение товарищей представлен к государственной награде. Они сами рассказали командирам, как раненых, он вытаскивал их из-под обстрелов. Указом президента Хавпачев награжден орденом Мужества... Вернувшись домой, офицер часто беседует с молодежью.
В российской армии Алан Хавпачев и сегодня. Работает в районном военкомате и отвечает за мобилизационную работу. В основном общается с молодыми людьми, которые хотят служить по контракту.
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