home
Главная
>
Новости
>
Алан Хавпачев из КБР награжден орденом Мужества за доблесть и отвагу

Алан Хавпачев из КБР награжден орденом Мужества за доблесть и отвагу

19.07.2023 | 16:13
На стене в кабинете Алана Хавпачева – вымпел гвардейского мотострелкового Ямпольского полка Кантемировской танковой дивизии, где он проходил срочную службу. Призвали после строительного училища. Вспоминает: сам пришел в военкомат и попросил, чтобы взяли в армию. Когда началась специальная военная операция, заключил контракт и ушел на передовую – в мотострелковый батальон. После нескольких месяцев службы Алана назначили командиром отделения. Под его началом было 18 человек. В один из дней у города Изюма в Харьковской области попали под яростный обстрел. В том бою Алан потерял ногу. Уже в госпитале узнал, что за спасение товарищей представлен к государственной награде. Они сами рассказали командирам, как раненых, он вытаскивал их из-под обстрелов. Указом президента Хавпачев награжден орденом Мужества... Вернувшись домой, офицер часто беседует с молодежью. В российской армии Алан Хавпачев и сегодня. Работает в районном военкомате и отвечает за мобилизационную работу. В основном общается с молодыми людьми, которые хотят служить по контракту.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных