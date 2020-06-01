Активисты ОНФ выявили недочеты при ремонте дороги «Шалушка – Каменка»

Активисты Общероссийского народного фронта обратились в Минтранс Кабардино-Балкарии с просьбой устранить недочеты при ремонте дороги «Шалушка – Каменка».

Речь идет об участке трассы протяженностью 6 километров в Шалушке. Это центральная улица населенного пункта, и здесь расположены важные социальные объекты. Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», и общественники контролируют их выполнение.

«В ходе мониторинга представители регионального отделения ОНФ обратили внимание специалистов профильного ведомства на необходимость установки на центральной улице Шалушки дополнительных временных дорожных знаков для обеспечения безопасности участников движения, как автомобилистов, так и пешеходов», — сообщил «Вестям. Кабардино-Балкария» руководитель регионального исполкома ОНФ в КБР Евгений Бакаев.

Помимо этого, представители ОНФ рекомендовали нарастить слои покрытия и на обочинах, чтобы в будущем предотвратить расползание асфальтобетонной смеси. Уже сейчас трасса «Шалушка-Каменка» основательно загружена. Ожидается, что с открытием автовокзала «Южный» потоки транспорта здесь вырастут в разы, а потому качество полотна должно быть высоким, считают в региональном штабе ОНФ и заверяют, что продолжат контролировать реализацию в республике масштабного проекта «Безопасные и качественные автодороги».