home
Главная
>
Новости
>
Активисты ОНФ в КБР собрали партию гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

Активисты ОНФ в КБР собрали партию гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

28.02.2022 | 22:34
Активисты Общероссийского Народного фронта в Кабардино-Балкарии собрали первую партию гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донбасса. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ОНФ по КБР. Вязаные носки, пледы, предметы личной гигиены, книги, продукты, вода – все самое необходимое люди приносят в региональное отделение Народного фронта. Здесь уже собраны товары и для детей, и для взрослых. Отметим, что акцию проводят совместно с Федерацией профсоюзов и республиканским отделением Союза машиностроителей. В дальнейшем волонтеры собираются выяснить, что беженцам особо необходимо, и по возможности станут помогать, учитывая их потребности.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных