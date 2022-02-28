Активисты ОНФ в КБР собрали партию гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

Активисты Общероссийского Народного фронта в Кабардино-Балкарии собрали первую партию гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донбасса. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ОНФ по КБР. Вязаные носки, пледы, предметы личной гигиены, книги, продукты, вода – все самое необходимое люди приносят в региональное отделение Народного фронта. Здесь уже собраны товары и для детей, и для взрослых. Отметим, что акцию проводят совместно с Федерацией профсоюзов и республиканским отделением Союза машиностроителей. В дальнейшем волонтеры собираются выяснить, что беженцам особо необходимо, и по возможности станут помогать, учитывая их потребности.