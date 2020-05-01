Активисты ОНФ поздравили многодетные семьи с Днем защиты детей

Активисты регионального отделения ОНФ в Кабардино-Балкарии поздравили 30 многодетных семей Нальчика с Днем защиты детей. Списки нуждающихся в помощи предоставил городской Центр социального обслуживания населения. Семьям подарили продуктовые наборы, собранные в двух магазинах города в ходе акции «Тележка добра», также свою лепту внесли сами активисты: приобрели для детей мелки, фломастеры, краски и прочее.

В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией традиционные массовые мероприятия, проводимые 1 июня, отменены. В том числе, день бесплатной работы городка аттракционов.