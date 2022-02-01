Активисты Народного фронта в Кабардино-Балкарии провели трехдневную донорскую акцию

Активисты Народного фронта в Кабардино-Балкарской Республике провели трехдневную донорскую акцию по сдаче крови. Она была организована с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в период очередной вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе распространения нового штамма «Омикрон». Донация – важный и доступный многим вид благотворительности, именно поэтому представители ОНФ в Кабардино-Балкарии несколько раз в год проводят подобные встречи в Нальчике на республиканской станции переливания крови, чтобы сделать доброе дело. А в период пандемии поддерживать запас гемокомпонентов на неснижаемом уровне просто необходимо – считают общественники, поэтому, в меру своих сил, взяли эту миссию на себя. Организаторы акции отметили, что с каждым разом все больше новых людей становятся частью сообщества доноров. В этот раз в марафоне приняли участие, как почетные доноры России из Кабардино-Балкарии, так и новички. «Для нас это не просто акция, а уже добрая традиция. Не может не радовать, что много добровольцев среди студентов, среди молодых людей, все они от чистого сердца делают доброе дело. Ведь цель акции заключается не только в том, чтобы помочь, но и проявить свою активную гражданскую позицию, не оставаться в стороне. И, конечно, сложная эпидемиологическая ситуация в стране и в нашей республике не должна влиять на количество доноров, потому что потребность в гемокомпонентах только увеличивается», - рассказал активист Народного фронта в Кабардино-Балкарии Ислам Макоев. За три дня донорского марафона порядка 50-ти человек пришли восполнить запасы плазмы и крови - это студенты вузов и колледжей, волонтеры, а также члены команды «Молодежки ОНФ» в КБР. Активисты ОНФ отметили, что в Кабардино-Балкарии за несколько лет различным общественным организациям удалось сформировать целое донорское движение, которое поддерживают спортсмены, журналисты, деятели науки, артисты.