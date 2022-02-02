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Активисты Молодёжки ОНФ провели в Нальчике танцевальный флешмоб в память о Сталинградской битве

Активисты Молодёжки ОНФ провели в Нальчике танцевальный флешмоб в память о Сталинградской битве

02.02.2022 | 22:42
Площадка при входе в Атажукинский сад на время превратилась в сцену. А происходящее на ней как нельзя лучше отразила фраза из знаменитой песни «…я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок…». Столь необычную акцию «Молодежка ОНФ» проводит по всей стране уже шестой год. Именно так отмечают победу Красной Армии в Сталинградской битве. Песню «Случайный вальс» ее авторы – композитор Марк Фрадкин и поэт Евгений Долматовский – создали в начале 43-го – вскоре после окончания эпохального сражения. В основу легла реальная история знакомства молодого летчика и девушки из прифронтового города. После танца им больше не суждено было встретиться: в одном из воздушных боев лейтенант пал смертью храбрых. В танцевальном флешмобе участвовали больше двух десятков молодежных активистов. Закружиться в вальсе мог и любой желающий.
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