Активисты Молодёжки ОНФ провели в Нальчике танцевальный флешмоб в память о Сталинградской битве

Площадка при входе в Атажукинский сад на время превратилась в сцену. А происходящее на ней как нельзя лучше отразила фраза из знаменитой песни «…я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок…». Столь необычную акцию «Молодежка ОНФ» проводит по всей стране уже шестой год. Именно так отмечают победу Красной Армии в Сталинградской битве. Песню «Случайный вальс» ее авторы – композитор Марк Фрадкин и поэт Евгений Долматовский – создали в начале 43-го – вскоре после окончания эпохального сражения. В основу легла реальная история знакомства молодого летчика и девушки из прифронтового города. После танца им больше не суждено было встретиться: в одном из воздушных боев лейтенант пал смертью храбрых. В танцевальном флешмобе участвовали больше двух десятков молодежных активистов. Закружиться в вальсе мог и любой желающий.