Активисты Молодежного клуба Русского географического общества совершили поход в честь Великой Победы

Активисты Молодежного клуба Русского географического общества «Альтаир» при поддержке Министерства курортов и туризма КБР в канун 77-й годовщины Великой Победы провели поход по туристическому маршруту, связанному с военными событиями осени 1942 года «Нальчикско - Орджоникидзевской» оборонительной операции из города Нальчик через подножие горы Нартия в селение Аушигер, протяженностью 18 километров. В походе также приняли участие представители Общероссийского народного фронта и Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике.

Маршрут похода проходил от терренкура через подножие горы Нартия и далее по лесистому гребню в Черекское ущелье. На маршруте открывались великолепные панорамы Лесистого и Мелового хребтов, хорошо были видны Нальчик и окрестности, Черекское и Чегемское ущелья. Склоны покрыты тенистым буковым лесом с примесью кавказского граба, ясеня, осины, дуба, липы, лещины, - сообщает руководитель клуба «Альтаир» Тенгиз Мокаев. По его словам, неблагоприятная погода и сырость в лесу не помешали провести этот поход, а участники успешно преодолели все трудности пути.

Также ребята провели первичную маркировку данного маршрута, как продолжение работы, начатой несколько лет назад в ходе совместного проекта клуба «Альтаир» и Министерства курортов и туризма КБР, для удобства и безопасности его прохождения в будущем.

Окрестности Лесистого хребта близ Нальчика связаны с событиями «Нальчикско-Орджоникидзевской» оборонительной операции. Осенью 1942 года наши расчеты прикрывали отступление войск 37-й армии на стратегические рубежи обороны, затем высотами овладели немецко-фашистские оккупанты, а в послевоенные годы в этом районе туристы в качестве сувениров собирали патроны и гильзы двух армий.

«В советские годы маршруты в районе Лесистого хребта пользовались массовой популярностью среди отдыхающих в санаториях, турбазах и местной молодежи.В 1990 – 2000 годы маршруты стали забываться, тропы зарастать и только в последние несколько лет маршруты стали вновь популярным у жителей и гостей города, однако их нужно заново маркировать и благоустраивать», - уточняет Тенгиз Мокаев.

По итогам похода все участники были награждены грамотами от Министерства курортов и туризма, а также ценными подарками.