Активисты «Молодежки ОНФ» провели в Нальчике флешмоб «Флаг в окне»

Сегодня «Молодежка ОНФ» провела в Нальчике флешмоб «Флаг в окне». Площадкой стал торгово-технологический колледж. Это инициатива общественников в поддержку решений президента России по защите интересов жителей ДНР и ЛНР. В ней участвуют представители самых разных учебных заведений, профсоюзные активисты. Суть акции – вывесить в окне или на балконе бело-сине-красное полотнище. Это часть масштабного проекта ОНФ «Мы вместе». Добавим, что активисты ОНФ также собирают гуманитарную помощь в поддержку жителей ДНР и ЛНР.