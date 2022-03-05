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Активисты «Молодежки ОНФ» провели в Нальчике флешмоб «Флаг в окне»

Активисты «Молодежки ОНФ» провели в Нальчике флешмоб «Флаг в окне»

05.03.2022 | 22:34
Сегодня «Молодежка ОНФ» провела в Нальчике флешмоб «Флаг в окне». Площадкой стал торгово-технологический колледж. Это инициатива общественников в поддержку решений президента России по защите интересов жителей ДНР и ЛНР. В ней участвуют представители самых разных учебных заведений, профсоюзные активисты. Суть акции – вывесить в окне или на балконе бело-сине-красное полотнище. Это часть масштабного проекта ОНФ «Мы вместе». Добавим, что активисты ОНФ также собирают гуманитарную помощь в поддержку жителей ДНР и ЛНР.
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