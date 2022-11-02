Активисты “Молодежки ОНФ” провели в Нальчике донорскую акцию

Стать донором Эстелла Хагарова стремилась лет с 15-ти. Вспоминает: близкому другу потребовалось срочное переливание, но тогда в силу возраста сдать кровь не могла. Сегодня ее мечта исполнилась.
Участниками акции “Оставайся донором” стали больше 20-ти человек. Организатор – “Молодежка ОНФ” – собрала студентов колледжей и вузов республики.
Такие акции, говорят врачи, крайне важны, особенно перед праздниками, когда из-за выходных Станция переливания не принимает доноров. Добровольцы помогают восполнить запасы компонентов крови, которые выдают лечебным учреждениям.
Ежедневно на Станции переливания принимают от 50 до ста человек. Мужчинам разрешено сдавать кровь пять раз в год, женщинам – четыре. Стандартная доза – 450 мл. Медики подчеркивают: это лишь десятая часть от общего объема в организме. Но именно она может дать пациенту, который нуждается в переливании, второй шанс. Ведь компоненты крови ничем нельзя заменить...
В ходе акции добровольцам напоминали не только об этом, но и о том, чтобы через четыре месяца они вновь вернулись в Службу и сдали анализы. Иначе их кровь придется утилизировать.
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