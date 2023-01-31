Активисты клуба “Альтаир” провели традиционный зимний поход на гору Нартия в окрестностях Нальчика

Шли по тропе, умело разводили костер, любовались окрестностями… 20 активистов Молодежного клуба “Альтаир” Русского географического общества поднялись на гору Нартия – самую высокую точку над Нальчиком. Участники расчистили тропу – убрали упавшие деревья – и обновили маркировку маршрута.
На гору Нартия тропа идет по гребню Кизиловки. Длина пути – около 10 километров в обе стороны, которые можно преодолеть за четыре-пять часов. Несколько лет назад маршрут промаркировали, установили здесь беседку и информационные стенды.
Интересная составляющая маршрута - краеведческая. Участники узнают о природе и животном мире Кабардино-Балкарии, а также о военных событиях осенью 42-го года, когда проходила Нальчикско-Орджоникидзевская оборонительная операция. Тогда на горе стояли минометные и пулеметные расчеты советских войск. Они прикрывали подразделения 37-й армии...
Такие походы нальчикские активисты организуют с 2017-го года. Поддержку оказывает министерство курортов и туризма.
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