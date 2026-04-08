Акция «Полотно памяти» стартовала в КБР

08.04.2026 | 16:00
Прикоснуться к истории и увековечить имена героев Великой Отечественной и специальной военной операции… В Кабардино-Балкарии стартовала акция «Полотно памяти». Школьникам и студентам предлагают вышить имена своих родственников – участников войны 41-45-го и СВО. Размер лоскута – 20 на 20 сантиметров. Цвет – обязательно красный, как знамя Победы. На нем нужно указать имя, фамилию и годы жизни своего родственника. Участвовать могут все желающие до 35 лет. Главное условие – рядом должен быть наставник из старшего поколения: тот, кто может подтвердить правду о герое семьи. Акция пройдет в три этапа. До 25 марта фрагменты будут вышивать в школах, вузах и организациях. Затем их объединят в муниципальные полотна, а после – в единый стяг. А в День Победы «полотно памяти» пронесут по Нальчику.   https://t.me/vestikbr
