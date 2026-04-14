Акция «Красная гвоздика» стартовала в Кабардино‑Балкарии

Символ памяти и благодарности… В Кабардино-Балкарии стартовала всероссийская акция Красная гвоздика. Её проводят уже много лет накануне Дня Победы по всей России. За это время проект стал масштабной инициативой: десятки тысяч людей ежегодно приобретают значки-символы, а собранные средства помогают обеспечить ветеранов необходимой медицинской помощью.
Акцию «Красная гвоздика» проводят на протяжении восьми лет. В этом году в республике ее организовали «Волонтеры Победы» при поддержке министерства по делам молодежи. Любой желающий может сделать взнос – как наличными, так и по QR-коду – и в благодарность получить значок в виде огненного цветка.
Фатима Абазехова участвует в акции впервые. Услышав о «Красной гвоздике», нальчанка тут же решила присоединиться. Подчеркивает, масштабные благие дела начинаются только при участии каждого.
Значок с изображением красной гвоздики давно стал символом памяти и гордости за Великую Победу. Средства, которые будут собраны во время акции, адресно направят ветеранам Великой Отечественной войны, других боевых действий и участникам специальной военной операции. Деньги пойдут на приобретение слуховых аппаратов, протезов, медицинскую реабилитацию и другое необходимое лечение.
В эти дни встретить «Волонтеров Победы» можно будет на улицах и в парках во всех городах и районах республики. Их легко узнать по форменной одежде и боксам для пожертвований. Акция продлится до 22 июня.
