Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Акция «Красная гвоздика» стартовала в Кабардино‑Балкарии

14.04.2026 | 12:30
Символ памяти и благодарности… В Кабардино-Балкарии стартовала всероссийская акция Красная гвоздика. Её проводят уже много лет накануне Дня Победы по всей России. За это время проект стал масштабной инициативой: десятки тысяч людей ежегодно приобретают значки-символы, а собранные средства помогают обеспечить ветеранов необходимой медицинской помощью. Акцию «Красная гвоздика» проводят на протяжении восьми лет. В этом году в республике ее организовали «Волонтеры Победы» при поддержке министерства по делам молодежи. Любой желающий может сделать взнос – как наличными, так и по QR-коду – и в благодарность получить значок в виде огненного цветка. Фатима Абазехова участвует в акции впервые. Услышав о «Красной гвоздике», нальчанка тут же решила присоединиться. Подчеркивает, масштабные благие дела начинаются только при участии каждого. Значок с изображением красной гвоздики давно стал символом памяти и гордости за Великую Победу. Средства, которые будут собраны во время акции, адресно направят ветеранам Великой Отечественной войны, других боевых действий и участникам специальной военной операции. Деньги пойдут на приобретение слуховых аппаратов, протезов, медицинскую реабилитацию и другое необходимое лечение. В эти дни встретить «Волонтеров Победы» можно будет на улицах и в парках во всех городах и районах республики. Их легко узнать по форменной одежде и боксам для пожертвований. Акция продлится до 22 июня.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных