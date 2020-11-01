Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» станет Корпорацией по туризму





В правительстве страны намерены оптимизировать часть институтов развития, передают российские информагентства. Ожидается, что новая Корпорация по туризму расширит свои возможности в работе. Напомню, что «Курорты Северного Кавказа» были созданы 10 лет назад, чтобы управлять туристическими зонами в СКФО. Сейчас компания отвечает за развитие мест отдыха в трех регионах – Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Чечне. Это курорты «Архыз», «Эльбрус» и «Ведучи». Акционерное общество прогнозирует, что в нынешнем году поток отдыхающих к горнолыжным трассам округа вырастет на 20 процентов по сравнению с 2019-м. И это несмотря на коронавирус и структурные изменения внутри самой компании. Такой результат связывают с тем, что россияне соскучились по отдыху после того, как несколько месяцев просидели дома.