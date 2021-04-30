Акцию в Приэльбрусье «Чистая гора 2020» номинировали на «Хрустальный компас»





Экологическую акцию в Приэльбрусье «Чистая гора-2020» номинировали на «Хрустальный компас». Это премия в области национальной географии, экологии, сохранения природного и историко-культурного наследия России. Акцию «Чистая гора» провел «Курорт Эльбрус» при поддержке Минтуризма Кабардино-Балкарии. В сентябре 2020-го в субботнике участвовали свыше 300 человек, включая представителей нескольких горных клубов и туристических компаний. Все они прошли по склону высочайшей горы Европы примерно полтора километра сверху вниз и в итоге собрали 50 тонн мусора. Сегодня – последний день, когда можно проголосовать за претендента на премию «Хрустальный компас». Сделать это можно на сайте проекта. Главная цель акции — найти и поддержать тех, кто считает Россию своим домом, уважает и бережет среду, в которой обитает. Это могут быть как предприятия, так и ученые и общественные деятели.