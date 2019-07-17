Акция «Подари мне жизнь!» прошла в Перинатальном центре республики. — 2019.07.17

Организовали её в рамках общероссийской недели против абортов. Идея принадлежит Фонду социально-культурных инициатив.

Психолог Школы материнства Инна Кабалоева напомнила, к каким тяжелым последствиям для здоровья женщины может привести искусственное прерывание беременности: это бесплодие, последующие выкидыши, увеличение риска онкологических заболеваний, депрессия. По статистике, в Кабардино-Балкарии число родов превышает число абортов. Также прозвучало, что в республике сейчас созданы все необходимые условия для качественного ведения беременности и родо_вспоможения. Перинатальный центр в Нальчике — один из лучших в России, здесь собраны передовые технологии гинекологии, акушерства и нео_натологии.

Главный врач Перинатального центра Алена Гаева рассказала о работе по планированию семьи, Школе материнства, где в том числе попавшим в трудную ситуацию женщинам опытные специалисты помогут принять решение сохранить беременность.