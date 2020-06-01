Аэропорт Нальчика возобновил работу в ежедневном режиме

Аэропорт Нальчика вернулся к ежедневному графику работы. Теперь, помимо «Аэрофлота», рейсы из столицы Кабардино-Балкарии в Москву и обратно выполняет компания «Победа». Лоукостер возобновил перелеты после двухмесячного перерыва.

Возвращение – долгожданное: рейс «Москва-Нальчик» заполнен на 90 процентов. Авиалайнер «одели» в специальную ливрею, посвященную врачам. На носу самолёта – изображение медицинской маски, а на корпусе надпись: «Спасибо героям в белых халатах!» «Боинг» со словами благодарности главным героям современности – такой один. А вот безопасность и очищение воздуха, которым дышат пассажиры, обеспечивают на каждом воздушном судне, утверждают представители авиакомпании.

«На самом деле, в самолёте воздух более стерилен, чем дома, чем в магазине. Его можно сравнить по стерильности с операционными или госпиталями. Это достигается благодаря тому, что воздух на 50% состоит из чистого воздуха, который мы забираем через двигатели и на 50% из воздуха, который фильтруется специальными хепо-фильтрами. Это очень современные фильтры, которые задерживают большинство мелких частиц, в том числе вирусы. И COVID не является исключением», — пояснила старший бортпроводник авиакомпании «Победа» Полина Сычева.

Воздушная гавань Нальчика снижать степень осторожности пока не собирается, рассказали в пресс-службе аэропорта. В залах ожидания и зонах досмотра по-прежнему проводят регулярную санитарную обработку. Пассажиров возле трапа больше не встречает автобус. До «выдачи багажа» лучше пройти пешком, соблюдая дистанцию. Маски все так же обязательны. Как и измерение температуры перед посадкой.

В настоящее время авиакомпания «Победа» ежедневно совершает один рейс из Нальчика во Внуково и обратно. «Аэрофлот» летает в Москву четыре раза в неделю.

«В связи с возвращением «Победы» в Нальчик снизилась и ценовая политика авиакомпании «Аэрофлот». И так же мы хотим обрадовать наших жителей и гостей республики – с 1 июля авиакомпания «Победа» возобновляет рейсы и в Северную столицу — Санкт Петербург», — сообщил начальник Службы организации пассажирских и грузовых перевозок аэропорта «Нальчик» Ислам Шомахов.

По плану самолеты из Нальчика в город на Неве будут летать трижды в неделю — по понедельникам, средам и субботам.