Аэропорт «Нальчик» запускает рейс в Саратов

В марте жители Кабардино-Балкарии смогут отправиться на самолете в Саратов. Новые рейсы планируют запустить из столицы республики, сообщили в пресс-службе аэропорта «Нальчик».

Создание маршрута поддержали региональные власти. Выполнять полеты дважды в неделю станет Nordwind совместно с дочерней компанией PegasFly. Почему Саратов? За налаживание воздушной связи с этим городом проголосовали сами жители республики. Местный аэропорт провел в соцсетях опрос, и подавляющее большинство участников высказалось за этот крупный образовательный и культурный центр Поволжья. «В частности, потому, что в Саратове много учебных заведений, в которых получают знания студенты из Кабардино-Балкарии, а также есть престижные медицинские центры», – пояснили представители аэропорта. С другой стороны, из этой части России приезжает немало туристов, которые хотят побывать на Эльбрусе.

Сейчас из Нальчика можно улететь в Москву. Рейсы выполняют «Аэрофлот», «Победа» и «Якутия». И не исключено, что с конца марта возобновятся полеты в Санкт-Петербург.