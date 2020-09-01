Агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарии получил 1 миллиард 400 миллионов рублей господдержки с начала года





Лимит бюджетных ассигнований на развитие АПК республики в 2020-м составляет более 2,2 млрд. рублей. На сегодня освоение средств идет на уровне 62 с половиной процентов. Это выше среднероссийского показателя. По данным «Северокавказстата», в Кабардино-Балкарии за семь месяцев объем продукции сельского хозяйства всех производителей составил более 17 с половиной миллиарда рублей – с ростом в 3 процента по сравнению с прошлогодними показателями.