Агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарии планирует увеличить экспорт продукции

По уточненным данным федеральной таможенной службы, в 2021 году из Кабардино-Балкарии экспортировано продукции агропромышленного комплекса на сумму 17,3 млн долларов США, выполнение планового показателя, обозначенного в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», составило 115,3%. Из Кабардино-Балкарии экспортируется зерно, кондитерские изделия, сырная продукция, алкогольные и безалкогольные напитки, крахмал кукурузный, комбикорма, колбасы и аналогичные продукты из мяса и субпродуктов, овощные консервы. География поставок включает Грузию, Узбекистан, Турцию, Азербайджан, Армению, Киргизию, Белоруссию, Таджикистан, Казахстан, Туркмению, Молдавию, Южную Осетию, Израиль, Монголию, Гану. «Надеемся сохранить имеющийся зарубежный рынок сбыта. Кроме того, аграрии Кабардино-Балкарии готовы расширять ассортимент, объемы и список стран, куда может экспортироваться продукция агропромышленного комплекса. На текущий год основной целевой показатель регионального проекта «Экспорт продукции АПК» составляет 18 млн долларов США. У нас есть все необходимые ресурсы выполнить план по экспорту на 2022 год», -пояснил министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев.