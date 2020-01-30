Аграрный сектор Чегемского района подвел итоги работы за 2019 г.

В Чегемском районе прошло совещание трудовых коллективов по итогам минувшего года. Валовая продукция сельхозпроизводства в 19-м году составила 5 млрд.208 млн. рублей.,105,3 процента к соответствующему периоду 18-го года. Всеми категориями сельхозпроизводителей в прошлом году собрано 51 тысяча тонн зерновых, зернобобовых культур. Реализовано несколько крупных инвестпроектов в садоводстве и овощеводстве. В прошлом году жители Чегемского района получили до 200 миллионов рублей средств господдержки. На совещании обсудили также коррективы, внесенные в аграрную политику страны, намечены планы работы в наступившем 2020-м.