Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Аграрии Майского района уже готовятся к полевым работам

Аграрии Майского района уже готовятся к полевым работам

10.01.2024 | 16:14
Аграрии республики уже готовятся к весенне-полевой кампании. Чтобы посевная прошла без сбоев, труженики приводят в порядок спецтехнику. Говорят, нагрузка будет большой, а потому необходимо предусмотреть все заранее. Только в Майском районе на поля выйдут порядка стапятидесяти машин. Механизатор Григорий Скобельцын чинит двигатель «Беларуси». Техника не старая, но кое-что подправить надо, говорит он: от этого зависит успешность приближающейся посевной. А Игорь Ласкин приступил к «ревизии» кормоуборочного комбайна. В прошлом сезоне нагрузка на технику была большая: необходимо провести техосмотр и обновить несколько механизмов. Сегодня на балансе сельхозпредприятия в Майском районе – свыше 150 единиц автотранспортной техники: тракторы, самоходные сельхозмашины, погрузчики плюс оборудование... Чтобы содержать их в надлежащем виде, работники инженерно-технической службы проводят дефектовку, а после отправляют машины в ремонт. А это склад запчастей. Практически все заказы подразделений выполнены, отмечает заведующий Владимир Шевченко. Ремонтно-восстановительные работы в мастерских идут по графику. Точно так же и в хозяйствах Прохладненского и Терского районов. Нужно заранее подготовиться к посевной, ведь первыми приступают к ней именно земледельцы степной зоны. В этом хозяйстве купили четыре новых трактора «Беларусь». Кстати, уже в предновогодние дни и в начале 2024-го майчанам удалось выйти в поле: погода позволяла обработать почву. Так что весенняя кампания на отдельных территориях уже началась.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных