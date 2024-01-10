Аграрии Майского района уже готовятся к полевым работам

Аграрии республики уже готовятся к весенне-полевой кампании. Чтобы посевная прошла без сбоев, труженики приводят в порядок спецтехнику. Говорят, нагрузка будет большой, а потому необходимо предусмотреть все заранее. Только в Майском районе на поля выйдут порядка стапятидесяти машин.
Механизатор Григорий Скобельцын чинит двигатель «Беларуси». Техника не старая, но кое-что подправить надо, говорит он: от этого зависит успешность приближающейся посевной.
А Игорь Ласкин приступил к «ревизии» кормоуборочного комбайна. В прошлом сезоне нагрузка на технику была большая: необходимо провести техосмотр и обновить несколько механизмов.
Сегодня на балансе сельхозпредприятия в Майском районе – свыше 150 единиц автотранспортной техники: тракторы, самоходные сельхозмашины, погрузчики плюс оборудование... Чтобы содержать их в надлежащем виде, работники инженерно-технической службы проводят дефектовку, а после отправляют машины в ремонт.
А это склад запчастей. Практически все заказы подразделений выполнены, отмечает заведующий Владимир Шевченко.
Ремонтно-восстановительные работы в мастерских идут по графику. Точно так же и в хозяйствах Прохладненского и Терского районов. Нужно заранее подготовиться к посевной, ведь первыми приступают к ней именно земледельцы степной зоны.
В этом хозяйстве купили четыре новых трактора «Беларусь». Кстати, уже в предновогодние дни и в начале 2024-го майчанам удалось выйти в поле: погода позволяла обработать почву. Так что весенняя кампания на отдельных территориях уже началась.
